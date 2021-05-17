شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سلة الزمالك تواجه فيرافيارو الموزمبيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره فيرافيارو الموزمبيقى، اليوم الاثنين، فى منافسات بطولة لافروليج والتى تقام برواندا، وتستمر حتى 22 مايو الجارى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة فى طريق التتويج بالبطولة الإفريقية التي تقام تحت اشراف NBA والتى تأجلت لمدة عام حيث كان من المقرر اقامتها العام الماضي لكن تم التأجيل بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يرتدى الفريق اللون الأبيض أساسيا بينما الطاقم الموف بديلا وفقا لما أعلنه منظمو البطولة، وتسلم الفريق الأطقم خلال الاسبوع الماضى.

ويلتقى الفريق فى اليوم الأول مع فيرافيارو، بطل موزمبيق، ويوم 19 مايو يلتقي مع المجمع البترولى الجزائري، بينما يواجه دوانس السنغالي يوم 22 من نفس الشهر.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين وهم والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات ويرأس البعثة طارق سعيد.