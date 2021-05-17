شكرا لقرائتكم خبر عن «بوروسيا دورتموند» يُجدد رفضه بيع «هالاند» فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذى لنادى بوروسيا دورتموند الألمانى، على رفض ناديه بيع هدافه النرويجى إيرلينج هالاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال فاتسكه، فى تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا الإسبانية»: «أتمنى بوضوح أن يبقى هالاند معنا الموسم المقبل، أما بالنسبة لمفاوضات برشلونة وريال فأعتقد أنهما يعرفان الوضع التعاقدى وموقفنا».

وذكّر الرئيس التنفيذى لدورتموند بموقف الفريق الموسم الماضى من بيع النجم الإنجليزى جادون سانشو، حيث قال: «أنا مرتاح جدا، لم يصدقنا أحد الصيف الماضى مع سانشو حتى الموعد النهائى لفترة التعاقدات، وهو حاليا ما زال معنا، إما أن يكون لديك فريق تتعاقد فيه مع لاعب وتسمح له بالرحيل أو لا تفعل ذلك». يُذكر أن هالاند، يُقدم أداءً مميزًا مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث نجح اللاعب فى إحراز 45 هدفًا فى 36 مباراة لعبها مع الفريق فى مختلف المسابقات، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.