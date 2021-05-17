شكرا لقرائتكم خبر عن «ريال مدريد» يُجهز عرضًا ضخمًا لضم «لاوتارو مارتينيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادى ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أكدت الأيام الماضية أن إدارة نادى إنتر ميلان، ترحب ببيع لاوتارو، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية للنادى.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن نادى ريال مدريد مهتم بضم لاوتارو، لدعم هجوم الميرنجى إلى جانب كريم بنزيما، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيقدم راتبًا سنويًا للاوتارو يبلغ 9 ملايين يورو، أى ضعف المبلغ الذى يرغب إنتر فى عرضه على اللاعب، من أجل التجديد.

وأوضحت أن الملكى سيقدم لإنتر 90 مليون يورو، من أجل ضم لاوتارو، لكن سيخصم منها الأموال المتبقية فى صفقة الظهير المغربى أشرف حكيمى، التى تعثر النيراتزورى فى تسديدها.

وفى سياق آخر ذكرت صحيفة «ABC» الإسبانية، أن ثلاثى فريق الرديف بنادى ريال مدريد «الكاستيا»، جوتيريز وبلانكو ومارفين، هم أولى صفقات الريال فى الموسم الجديد، بقرار من إدارة الملكى. وأضافت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوسيه سانشيز نائبه يقودان مرحلة تجديد الفريق، التى تقوم على التعاقد أو تصعيد اللاعبين الشباب الموهوبين، وهو أمر مهم من أجل العود للمنافسة على دورى أبطال أوروبا. أكملت، أن من بين أبرز هذه الأسماء فى مرحلة تجديد ريال مدريد، النمساوى دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، وكيليان مبابى موهبة باريس سان جيرمان، لكن الثنائى لم يتم حسم العاقد معهما بشكل رسمى حتى الآن. وأشارت إلى أن ريال مدريد قرر تصعيد كل من جوتيريز ومارفين وبلانكو لخلافة عدد من اللاعبين الرئيسيين فى تشكيلة الميرنجى الأساسية.

وأوضحت الصحيفة، أن جوتيريز صاحب الـ 19 عاماً، سيكون بديلاً لميندى، وتؤكد الإدارة أنه مستعد لإثبات نفسه فى الفريق الأول، وهو مدافع بمواصفات هجومية لديه شىء من أسلوب مارسيلو، يتمتع بالجودة والمهارات الفنية، وهو ما أظهره فى التمريرة الحاسمة الرائعة التى سجل منها مودريتش فى غرناطة.

فى حين، بلانكو صاحب الـ 20 عاماً، سيكون بديلاً لـ«كاسيميرو»، حيث يمكنهما اللعب سويًا، حدث ذلك فى مباراة ضمن الليجا، وهو لاعب يقدم الإضافة وتمريراته مميزة بين الخطوط، ورائع فى الاحتفاظ بالكرة.

وأخيراً، مارفين صاحب الـ 20 عاماً، فهو يتمتع بالقوة والسرعة ويشكل الكثيرمن الخطورة على الجهة اليمنى مرارًا وتكرارًا من دون تعب، حيث يتوغل إلى منطقة الجزاء، ومستعد ليلعب فى ثلاثة مراكز؛ خط الوسط، الجناح، والظهير الأيمن، وهو خطير فى المواجهات الفردية، يلعب بشكل عمودى، كما يخلق فرصا سانحة للتسجيل.