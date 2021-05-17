شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير اللجنة الأوليمبية: «دورة طوكيو فى موعدها.. لا إلغاء أو تأجيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف العريان، السكرتير العام للجنة الأوليمبية المصرية، رئيس اتحاد الخماسى الحديث، أنه لا صحة لما يُثار بشأن إلغاء أو تأجيل الدورة الأوليمبية بطوكيو مرة أخرى، وأن ترتيبات واستعدادات المنتخبات والفرق والأبطال المصريين تسير وفقًا للمخطط له، رغم جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة.

وقال إن الاتحادات واجهت ظروفًا غاية فى الصعوبة والصلابة فى الشهور الماضية، ولكنها حققت ما فاق التوقعات فى العديد من الألعاب الفردية، ما دفعنا إلى التعلق بالمزيد من النجاحات فى الدورة الأوليمبية المقبلة.

وأضاف «العريان» أن برامج الإعداد لم تتوقف رغم ما تتعرض له الرياضة فى العالم أجمع، وأن خطط استضافة وتنظيم البطولات لم تتأثر هى الأخرى بفضل صلابة ودعم مؤسسات الدولة المصرية ونجاحنا فى كل الاختبارات السابقة رغم اختلاف البطولات والألعاب. وتعجب مما يُثار بين الحين والآخر بشأن انتخابات الاتحادات وتأجيلها، وأوضح أن مؤسسات الدولة نجحت بكل مقاييس النجاح فى إعداد وتنظيم بطولات واجتماعات غاية فى القوة سواء على المستوى الإقليمى أو القارى، ولا يوجد ما يعوق عقد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.

وتساءل «العريان» عن سر التلويح بهذه التأجيلات، ولمصلحة مَن يروج لها البعض، مع علمهم بأضرار التأجيل الواضحة والمعروفة فى التأثير سلبًا على برامج وخطط الاتحادات لما هو مقبل، والحيلولة دون استمرار برامج الاتحادات للبطولات المقبلة سواء كانت عربية أو قارية أو دولية.

وأشار إلى أن المتداخلين فى المجال الرياضى يعلمون جيدًا صعوبة التأجيل وأضراره، خاصة ما يتعلق بالاتحادات.