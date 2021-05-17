شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية «صن داونز» أحلى عيدية للأهلاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاشت جماهير وإدارة الأهلى ليلة سعيدة، أمس الأول، بعد نجاح الفريق الكروى الأول فى الفوز بثنائية على صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا، واعتبرت الجماهير الثنائية أحلى عيدية، خاصة أنها جعلت الفريق يضع قدمًا فى الدور نصف النهائى.

من جانبه، قرر مجلس الإدارة مضاعفة مكافأة التأهل لدور نصف النهائى لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة العودة المقرر لها السبت المقبل، ومن المنتظر أن تطير البعثة اليوم إلى العاصمة بريتوريا، وسيتم اصطحاب الثنائى المصاب على معلول وحمدى فتحى، خاصة أنه فى حال عدم لحاقهما بمباراة الإياب أمام صن داونز، سيتم تجهيزهما لمباراة نهضة بركان يوم 28 مايو فى بطولة كأس السوبر الإفريقية.

فى سياق متصل، قال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، إن الفريق خاض مباراة من المباريات الصعبة فى ذهاب دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، واستطاع أن يحقق الفوز على فريق قوى ومميز بحجم صن داونز، مؤكدًا أن الأهلى لم يحسم التأهل إلى الآن.

وأضاف: «الأهلى خرج من فترة طويلة وعصيبة، كنا نخوض مباراة كل يومين أو ثلاثة أيام، ولكن لا يوجد أعذار لدينا، نحن الأهلى فريق كبير».

وواصل موسيمانى حديثه: «صن داونز فريق كبير، تحركات مميزة وكرة قدم استعراضية ويلعب بطريقة مختلفة، ولكن كرة القدم تعترف بالأهداف، واجهنا صعوبة فى الشوط الثانى وكان يجب أن نلعب بذكاء وحماس».

وأكد المدير الفنى أن الشناوى قدم أداءً جيدًا، وكذلك السولية وديانج لعبا بشكل جيد، وجميع لاعبى الأهلى كانوا جنودًا، كما أن تغيير صلاح محسن كان مثل السحر واستطاع أن يسجل للمرة الثانية.

وعن الإصابات قال المدير الفنى للأهلى: «على معلول سيكون موجودًا مع الفريق فى جنوب إفريقيا، وقد يكون متاحًا فى مباراة نهضة بركان». مشيرًا إلى أنه فضل استبدال أيمن أشرف خلال المباراة للحفاظ عليه، وقد شارك محمود وحيد بدلًا منه، كما أن الفريق كسب اليوم عودة جونيور أجايى، ولدينا فريق قوى ونستطيع أن نواجه الصعاب.

وشدد موسيمانى على أن الأهلى لعب أمام بايرن وحقق ثالث العالم، ويستطيع أن يحقق نتيجة جيدة فى جنوب إفريقيا، لكن لابد أن يكون الدفاع جيدًا، وأن يسجل الفريق هدفًا فى جنوب إفريقيا، لأنه سيكون فى غاية الأهمية، ونحن لن نلعب هناك للحفاظ على نظافة شباكنا فقط ولكن سنلعب من أجل التسجيل أيضًا.

وأضاف: «عندما تفوز يجب أن تكون متواضعًا، وأنا أكن احترامًا كبيرًا لفريق صن داونز، فقد حققت ١٣ لقبًا مع الفريق، لن أنسى قيمة فريق بحجم صن داونز، فقد ساعدونى فى الوصول إلى ما أنا فيه، وأنا ساعدتهم فى الوصول إلى ما هم عليه».

واختتم موسيمانى تصريحاته مؤكدًا أن هناك معركة كبيرة تنتظرنا فى جنوب إفريقيا، لأننا لم نحسم التأهل إلى نصف النهائى فى دورى أبطال إفريقيا، وسوف نعمل على تعزيز الجانبين الهجومى والدفاعى.

من جانبه، أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، سعادته بالفوز وقال: «مواجهة صن داونز عبارة عن شوطين، لعبنا 90 دقيقة فى ملعب السلام والـ90 دقيقة الأخرى ستكون فى بريتوريا، فريق صن داونز قوى ومميز، علينا طى صفحة المباراة والاستعداد للمواجهة المقبلة».

وأضاف: «فزنا بهدفين نظيفين وهو الأهم بالنسبة لنا، والفريق سوف يحصل على راحة اليوم، وسنسافر غدًا الإثنين إلى جنوب إفريقيا».

وأضاف: «لدينا مجموعة لاعبين مميزين وصغار فى السن يحتاجون إلى الخبرات، والدخول فى أجواء المباريات الكبرى، ولكن هناك مباريات تعتمد على أصحاب الخبرات القادرين على تحمل أجواء المباريات الصعبة».

وأكمل: «الأهلى يحتاج لكل اللاعبين، والجميع سيحصل على الفرصة فى الوقت المناسب، نعانى من غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابات مثل حمدى فتحى وسعد سمير وعلى معلول، وأتمنى عودتهم قريبًا لتعزيز صفوف الفريق».

وأكمل: «بطولة دورى أبطال إفريقيا يتم التعامل معها على مراحل، ولكل مباراة ظروفها وأحداثها، نحن نفكر فى كل مباراة على حدة، وهدفنا تحقيق الانتصارات فقط فى كل المباريات».

وأشاد صلاح محسن، مهاجم الفريق، بمستوى زملائه رغم الإجهاد الذى يعانى منه الفريق فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعبين فى حاجة للاستشفاء قبل موقعة العودة.

وشدد على أن الأهلى قادر على حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة من جنوب إفريقيا، والمضى فى رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق النجمة العاشرة فى تاريخ النادى.

من ناحية أخرى، تقدمت إدارة النادى بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم ضد حكم مباراة الفريق مع صن داونز بسبب الأخطاء التى وقع فيها الحكم وتسببت فى أضرار للأهلى، وطالبت إدارة النادى «كاف» باللجوء إلى الفار فى المباريات المقبلة لضمان العدالة التحكيمية.