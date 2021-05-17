شكرا لقرائتكم خبر عن التوأمان يُحمِّلان مسؤولية التعادل مع الطلائع لـ«الحنفى».. و«مصيلحى»: حسم مصير الجهاز الفنى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، تمديد عقدى التوأمين حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، للموسم المقبل إلى ما بعد نهاية الموسم الجارى.

وأكد «مصيلحى» أنه لم يحسم قراره النهائى بشأن تمديد عقدى التوأمين من عدمه، لافتًا إلى أن المجلس لا يتعامل مع أى جهاز فنى بالقطعة، ولكن وفقًا لأداء الفريق خلال الموسم بأكمله، وأوضح «مصيلحى» أنه لم يحسم مصير الصفقات الجديدة أو يتعاقد مع أى لاعب فى الموسم المقبل باعتبار أن الموسم الجارى لم ينته.

وينتهى عقدا التوأمين مع الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل داخل النادى حول استمرار التوأمين من عدمه خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد الأزمة التى نشبت بين «إبراهيم» وأحد المشجعين بسبب تراجع الأداء، عقب تعادل الفريق مع طلائع الجيش بنتيجة 1- 1 فى المباراة التى أُقيمت أمس الأول بينهما فى الدورى الممتاز، وتوجه مدير الكرة إلى المقصورة الرئيسية بالقرب من أحد المشجعين، الذى هاجم التوأمين بسبب سوء الأداء، وكادت الأمور تتطور لولا تدخل الحاضرين لإنهاء الأزمة، فيما حمّل «حسام» و«إبراهيم» مسؤولية التعادل إلى محمد الحنفى، حَكَم اللقاء، اعتراضًا على قراراته التحكيمية خلال اللقاء.

وبدا الغضب على وجه المدير الفنى لزعيم الثغر بعد انتهاء المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية التى وقعت «وجهة نظره».

ويسعى الجهاز الفنى للاتحاد لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى، وهو ما يتطلب عدم فقدان الفريق أى نقاط سهلة فى المباريات.