شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يتوجن بلقب الدورى أمام الصيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اليوم الاثنين، بلقب الدورى الممتاز عقب مواجهة الصيد فى ختام المسابقة بعدما حسم الأحمر اللقب مبكرا.

وتأجل تتويج الفريق إلى اليوم بعدما كان مقررا له مواجهة الصيد فى الختام يوم 7 مايو الجارى و ذلك بسبب اتخاذ الاتحاد قرار ايقاف جميع النشاطات حتى الإنتهاء من العيد بعد قرار غلق الأندية 9 مساء.

وحسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بعد الفوز على الصيد بنتيجة 3/0 ضمن مؤجلات الدورى.

يتصدر فريق الأهلى لقب الدورى برصيد 63 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز فى 21 مباراة حتى الأن قبل مواجهة الصيد صاحب المركز الثانى برصيد 54 نقطة فى اللقاء الذى سيجمعهما غدا فى ختام المسابقة ، بينما يحل الزمالك فى المرتبة الثالثة بنفس رصيد الصيد .

ويشهد دورى الطائرة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين .