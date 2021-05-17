شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدف أليسون التاريخى في مرمى وست بروميتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أليسون بيكر، حارس فريق ليفربول هدفا تاريخيا اعتبره النقاد معجزة كروية وذلك فى شباك وست بروميتش ألبيون بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2020-2021.

وعن هدف أليسون القاتل فى الثوانى الأخيرة علق كلوب،"ياله من هدف، إنه هدف لا يصدق، لا يستحق هذا الهدف رجل أفضل من اليسون، يوم مثالى له، لم أرشيئا كهذا إنها لحظة مثالية، ربما كانت هكذا لحظة بعقل أليسون منذ الصغر وحققها الآن".

وأضاف كلوب، "لا نطلب من حارسنا التقدم باللحظات الاخيرة لذا قرر من نفسه وسجل، لقد شاهدت الهدف عشر مرات بغرفة الملابس".