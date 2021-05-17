شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه بالزمالك لتسويق حمزة المثلوثي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، عدم رضاه عن مستوى التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق، مؤكدا أن المستوى الذى يقدمه لا يصنع الفارق فى الزمالك باعتباره لاعبا أجنبيا يشغل مكانا فى قائمة الأجانب بالزمالك.

ولم يعترض كارتيرون على الاقتراح السائد داخل الزمالك بتسويق حمزة المثلوثى فى الصيف المقبل، مع التعاقد مع مهاجم أجنبى مميز يصلح لقيادة هجوم الزمالك وتعويض رحيل مصطفى محمد المحترف فى تركيا.

كما يدرس مسئولو الزمالك دخول أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق فى صفقة تبادلية الصيف المقبل فى ظل عدم دخوله فى حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى عن رغبة كارتيرون فى استبعاد أحمد عيد من قائمة الفريق الموسم المقبل، نظرا لعدم التزام اللاعب بالتعليمات الفنية داخل الملعب، ما جعل كارتيرون يتحدث مع المقربين منه عن إمكانية إعارة أحمد عيد أو بيعه الصيف المقبل وتدعيم الفريق بظهير ايمن يكون أكثر إفادة لفريق الزمالك.

ويرى مسئولو الزمالك إمكانية إعارة أحمد عيد لأحد فرق الدورى لاكتساب خبرة المباريات، أو دخوله فى صفقة تبادلية لتقليل المقابل المادى الذى سيتم دفعه فى أى صفقة.