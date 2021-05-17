عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفاجآت بالجملة.. الأهلي المصري يبدأ خطة 2050 بـ3 قرارات

الإثنين 17 مايو 2021

الخليج 365

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عدة قرارات مهمة خاصة بقطاع الكرة، وبعض الأمور التنظيمية داخل القلعة الحمراء.



وشهد الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الأهلي (الأحد) برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي عدة قرارات تدخل في إطار خطة المستقبل 2050 التي وعد النادي في سبتمبر/ أيلول بالكشف عن ملامحها قبل نهاية مدة المجلس الحالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وتضمنت القرارات تعيين ياسين منصور رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، ومصطفى مراد فهمي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

وستكون شركة الكرة هي المسؤولة عن فريق الكرة وقطاعات الناشئين وكل ما يتعلق بكرة القدم داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

كما اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، والذي ضم كلا من يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لمجلس الإدارة، وسها الترجمان وإيمان عبدالمنعم سامي كعضوتين.

كما قرر النادي تشكيل مجلس إدارة لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، يتكون من أيمن اسماعيل رئيسًا، وحازم هلال ومي سامي حافظ كعضوين للمجلس.

وشهد الاجتماع كذلك تعيين الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق والتعاقدات، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذي وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي.