بيراميدز يضع قدما في نصف نهائي الكونفدرالية برباعية ضد إنيمبا.. وخطأ كارثي من شريف إكرامي.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق بيراميدز، فوزًا كبيرًا ومطمئننًا على إنيمبا النيجيري، بنتيجة 4-1 في اللقاء، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية، على استاد الدفاع الجوي.

هدف إنيمبا في شباك بيراميدز

وجاء هدف إنيمبا، بعد خطأ كارثي من شريف إكرامي بالدقيقة الأولى من انطلاق المباراة بعدما أرسل زميله بالفريق أحمد سامي، الكرة له، حيث حاول إكرامي مراوغة مهاجم أنيمبا، الذي نجح في قطع الكرة مع الحارس، وإسكان الكرة الشباك الخالية من حارسها. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



رمضان صبحي يحرز هدف التعادل في شباك أنيمبا النيجيري

وسرعان ما تعادل بيراميدز، بعد خطأ شريف إكرامي الساذج، حيث نجح رمضان صبحي، لاعب الفريق السماوي، من إحراز الهدف بالدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعدما نجح في مراوغة حارس أنيمبا النيجيري، وسجل الهدف، ليعود الفريق السماوي للقاء من جديد.



عبدالله السعيد يحرز الهدف الثاني في شباك أنيمباوجاء هدف بيراميدز الثاني عن طريق عبدالله السعيد بالدقيقة 49 من عمر اللقاء من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

إبراهيم عادل يحرز هدفا عالميا لبيراميدز ضد أنيمبا

وفي الدقيقة 58 نجح إبراهيم عادل في إحراز هدف عالمي لبيراميدز، من مقصية، بعدما استقبل كرة عرضية مُتقنه من قبل أحمد فتحي.

إبراهيم عادل يحرز الثاني له والرابع لبيراميدز في شباك أنيمبا النيجيري

وعاد إبراهيم عادل وأحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه بالدقيقة 67 من عمر اللقاء، بعدما استقبل كرة عرضية من قبل رمضان صبحي، داخل منطقة الجزاء.

عبدالله السعيد ورمضان صبحي يقودان هجوم بيراميدز ضد أنيمبا

وكان بيراميدز، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق.

خط الهجوم: جون أنطوي.