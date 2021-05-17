بطولة إنكلترا: توتنهام يبقي على آماله الضئيلة بالتأهل الى دوري الابطال

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لندن : أبقى توتنهام على آماله الضئيلة في التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه 2 ضفر على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاحد.

وسجل هاري كاين الهدف الاول في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري (22) على حساب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول (21)، فيما أحرز الدنماركي بيار ايميل هويبرغ الهدف الثاني (62).

ورفع الفريق اللندني رصيده الى 59 نقطة في المركز السادس بفارق خمس نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية الام، ونقطة عن ليفربول الخامس الذي يحل على وست بروميتش لاحقًا ومتقدمًا على وست هام السابع بفارق الاهداف.

وستستفيد الفرق الطامحة للتأهل الى دوري الابطال من المواجهة التي ستجمع ليستر سيتي الثالث (66 نقطة) مع تشلسي الثلاثاء ضمن المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الاخيرة، إذ إن أي نتيجة ستخدمها، علمًا ان النادي اللندني سقط السبت في نهائي الكأس المحلية امام الثعالب الذين منحوا النادي لقبه الاول في هذه المسابقة.

وهذا الفوز الثالث للمدرب المؤقت مايسون راين مقابل خسارة واحدة منذ ان حل بديلا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو.

ومنح كاين التقدم لأصحاب الارض على ملعب "توتنهام هوتسبور ستاديوم" عندما وصلته كرة بينية رائعة من هويبرغ في العمق بين المدافعين كونور كودي والمغربي رومان سايس، قبل ان يتجاوز الحارس البرتغالي روي باتريسيو ويضع الكرة في الشباك (45).

وسجل الدنماركي الهدف الثاني عندما قام الاسباني سيرخيو ريغيلون بمجهود فردي مميز على الرواق الايسر ومرر كرة الى الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في المنطقة ومنه الى الويلزي غاريث بايل خارج المنطقة سددها قوية، تصدى لها باتريسيو لتتهيأ امام هويبرغ فتابعها في المرمى (62).