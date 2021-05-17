دورة روما: شفيونتيك تسحق بليشكوفا وتتوج بثاني أهم ألقابها

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روما : توجت البولندية إيغا شفيونتيك بثاني أهم ألقابها في مسيرتها الشابة، وذلك بعد تتويجها بطلة لدورة روما لكرة المضرب، إحدى دورات الألف عند السيدات بحسب النظام الجديد، بعد فوزها الساحق على التشيكية كارولينا بليشكوفا 6 صفر و6 صفر الأحد في النهائي.

وبعدما أحرزت الصيف الماضي لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى بتتويجها بطلة لرولان غاروس الفرنسية، أكدت شفيونتيك الأحد أنها ستكون منافسة يحسب لها الحساب رغم أعوامها الـ19 بسحقها بليشكوفا بطلة 2019 ووصيفة 2020 في روما.

وحسمت المصنفة 15 في العاصمة الإيطالية مباراتها الأولى على الإطلاق مع المصنفة تاسعة من دون أي مقاومة تذكر، رافعة ألقابها الى اثنين في 2021 وثلاثة في مسيرتها من أصل أربع مباريات نهائية.

وفي المقابل، فشلت بليشكوفا في إحراز اللقب في العاصمة الإيطالية للمرة الثانية وسقطت في النهائي للعام الثاني توالياً (خسرت نهائي 2020 أمام الرومانية سيمونا هاليب)، ليبقى رصيد ابنة الـ29 عاماً عند 16 لقباً من أصل ثلاثين مباراة نهائية في مسيرتها.

وضربت ابنة الـ19 عاماً بقوة وتقدمت 4 صفر في المجموعة الأولى بعد انتزاعها الشوطين الثاني والرابع على إرسال منافستها، قبل أن تتقدم 5 صفر على إرسالها، منهية المجموعة نظيفة 6 صفر في غضون 19 دقيقة بكسر إرسال التشيكية للمرة الثالثة.