بطولة ألمانيا: المدرب شاف خلفاً لكوهفيلدت في بريمن الساعي لتفادي الهبوط

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برلين : أعلن فيردر بريمن صاحب المركز السادس عشر في الدوري الالماني لكرة القدم الاحد، اقالة مدربه فلوريان كوهفيلدت وتعيين اسطورة النادي توماس شاف خلفاً له لقيادته في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا"، في سعيه لتفادي الهبوط إلى الثانية.

وأفاد فرانك بومان المدير الرياضي لبريمن في بيان "للأسف، بعد مباراة أوغسبورغ، لم يعد لدينا قناعة بقدرتنا على البقاء في الاولى مع فلوريان كوهفيلدت".

وسارع بومان للاستعانة بأيقونة النادي المدرب السابق توماس شاف (60 عاماً) والذي أشرف عليه بين عامي 1999 و2013.

وكان المدافع السابق أمضى كامل مسيرته كلاعب مع بريمن بين 1978 و1995 وشارك في 380 مباراة، واحرز لقب "البوندسليغا" مرتين، كما كان يجلس على مقاعد المدربين عندما حقق الفريق "الأخضر والأبيض" ثنائية الدوري والكأس في موسم 2003 2004.

في المقابل، خرج المدرب الشاب كوفيلت، البالغ 38 عاماً، من الباب الضيّق للنادي الالماني بعد أربعة أعوام من تسلمه مهامه، في حين يبقى أمام بريمن تحدي مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ السبت المقبل في مباراته الاخيرة لتفادي الهبوط.

ويتخبط بريمن في سلسلة من النتائج المتردية حيث لم يذق طعم الفوز منذ 10 مباريات في الدوري، ليتراجع للمركز الـ 16 الذي يمنح صاحبه خوض ملحق فاصل "بلاي أوف" مع ثالث الدرجة الثانية برصيد 31 نقطة عقب خسارته أمام مضيفه أوغسبورغ بهدفين نظيفين السبت، ومتقدماً بفارق نقطة يتيمة عن أوّل الهابطين كولن.