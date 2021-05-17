شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال: مورينيو اقترح عليّ خوض تجربة التدريب في الدوري السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي ريكاردو فروموزينيو، المدير الفني للهلال السوداني، سبب اختياره القاهرة لإقامة معسكر فيها للفريق السوداني، موضحا أن القاهرة والجمهور المصري شغوف جدا بكرة القدم، ومؤكدا أن المنافسة على لقب الدوري السوداني مشتعلة هذا الموسم، لكنه يثق في قدرات فريقه على حسم البطولة.

وأضاف ريكاردو فروموزينيو، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2 مع مدحت شلبي: "تعلمت الكثير عن الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، وتنتظرني مباراة قوية أمام المريخ في قمة الكرة السودانية".

وأوضح المدير الفني للهلال السوداني: "مورينيو اقترح علىّ العمل في السودان، وخوض تجربة الهلال، وكان من الصعب رفض هذا الاقتراح من شخص مقرب جدا لقلبي".

فروموزينيو هو لاعب سابق في مركز خط الوسط، وقضى مسيرته كلها مع عدة أندية برتغالية مغمورة، أشهرها فيتوريا سيتوبال، ولعب مدرب الهلال لمدة 17 عاما بين 1974 وحتى اعتزاله في 1991، ولم يسبق له تمثيل منتخب البرتغال على مستوى الكبار، حيث بدأ فروموزينيو مسيرته التدريبية عام 1990 في فريق أولياننسي، وتنقل بين عدة أندية في الدرجات الأدنى في بلاده.

وخلال عام 2007 خاض المدرب البرتغالي أولى تجاربه خارج البرتغال، تحديدا مع فريق الخليج بالدوري السعودي، وبعد ذلك عمل فروموزينيو مدربا مساعدا لمواطنه مورينيو في مانشستر يونايتد (2016-2018)، ثم توتنهام خلال الموسم الماضي.