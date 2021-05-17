شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى جنوب أفريقيا اليوم استعداداً لموقعة إياب صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين.

وفضل الجهاز الفني للأهلي السفر إلى جنوب إفريقيا قبل موعد المبارة بـ5 أيام من أجل تعود لاعبيه على الأجواء في بريتوريا التي تستضيف المباراة، لاسيما أن المباراة ستقام في أجواء حارة لأنها ستلعب في الثالثة عصرا، لذا يرغب الجهاز الفني في أن يعتاد الفريق الأحمر على التدرب في هذه الأجواء ليكون اللاعبين على أتم استعداد للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.

في شأن مختلف، أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه لديه أخطاء سيحاول تعديلها، رغم أن الأهلي لعب جيدا، وأحرز أهدافا، وهذا ما يهمنا، مشيدا بعمرو السولية الذي كان مميزًا في وسط الملعب وكذلك لاعبونا كانوا جنودًا وتغيير صلاح محسن بمثابة التغيير السوبر وعندما ينزل يصنع سحرا لنا، وسنستعيد علي معلول في رحلة جنوب أفريقيا وقطر، وقد يكون جاهزا لمباراة السوبر الأفريقي، ونحمد الله أن لدينا اثنين في الظهير الأيسر عادا لنا، جونيور أجايي كان جاهزا يلعب 10 دقائق ويبدأ في العودة خطوة خطوة".

وأضاف موسيمانى، "لا نقلق على الأهلي إلا من الناحية الخططية، خاصة أن هذا الفريق حقق ثلاثة ألقاب الموسم الماضي، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا وتنظم الشق الدفاعي، وسنعمل على التسجيل في جنوب أفريقيا؛ لأنه أمر مهم، حيث سنلعب على نظافة الشباك وتسجيل الأهداف وعلينا احترام فريق صن داونز الذي يلعب بهذا الحماس، مؤكدا أن فريقه لم يحسم التأهل حتى الآن ولي عشرون عاما أعمل في التدريب، وبفضل خبرتي لن أنخدع بهذه النتيجة، ولن نلعب بثقة زائدة، وسنعمل على تصحيح الشق الدفاعي والنجومية في مباراة العودة، وهدفنا تسجيل أهداف بلقاء جنوب أفريقيا.

وعلق على أنباء رغبة الأهلى فى التعاقد مع لاعبين من صن داونز، قائلاً، ما يقال فى هذا الشأن غير صحيح، فقط أثني عليهم والوحيد الذي فاوضه الأهلي هو سيرينو، ولكن الموضوع تم غلقه، ليست لدي مشكلة وسأنام مرتاحا بعد الفوز على صن داونز، لأنني عملت بإخلاص مع صن داونز، ولكن هذا هو الاحتراف، والتأهل لم يُحسم، وهناك معركة كبيرة في جنوب أفريقيا، وأُكن احتراما كبيرا لجماهير صن داونز، وأتمنى أن تستمر الحياة، ولا أتعمد إهدار الوقت ونلعب بروح رياضية، ونحن الأهلي لا نلجأ إلى الوقوع على الأرض وإهدار الوقت.