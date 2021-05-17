شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان عقب عقوبات اتحاد الكرة: ده تنمر ضدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، على إيقافه مباراتين من اتحاد الكرة على خلفية أحداث مواجهة الزمالك، قائلا: "ده تنمر ضدي وضد إنبي، وتعرضت لظلم كبير، وأُثبت بالأدلة هذا الظلم، والحكام تتغاضى عن ضربات جزاء لصالح إنبي ويرفضون العودة للفار".

وأضاف طولان، خلال تصريحات تلفزيونية: أنا متعجب من عقوبة إيقافي، وأعلم من وراء هذه العقوبة، لكن سنتقابل قريبا، ولست قليل الأدب، وهناك مؤامرة تُحاك ضدي، وأعلم مدبرها، وأقول له الأيام لا تدوم لأحد".

وتابع المدير الفني لإنبي، إنه تعرض للهجوم من بعض المتواجدين في ملعب مباراة الزمالك، وكنت أشاور عليهم وأقول: "عارفكم واحد واحد" وهؤلاء ليسوا جماهير الزمالك.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت فرض عقوبات، نتيجة أحداث مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لتقريري حكام ومراقبي المباريات، أبرزها إيقاف حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.