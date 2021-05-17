شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: حسام غالي يبحث موقفه من الترشح في انتخابات الأهلي بعد تعيينه بشركة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر أنه تحدث هاتفيا مع حسام غالي، قائد فريق الاهلي سابقا، لمعرفة موقفه من خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، عقب تعيينه عضو مجلس إدارة بشركة كرة القدم.

وأضاف سيف زاهر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن حسام غالي سوف ينتظر قانون الرياضة الجديد؛ لمعرفة مدى قانونية بخوض أنتخابات النادى الاهلى المقبلة، وعلى هذا الأمر سيحدد موقفه من الاستمرار كعضو في مجلس إدارة لشركة كرة القدم من عدمه.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تعيين الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق، قائمًا بأعمال المدير التنفيذى، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذى وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي

ويأتى تعيين سعد شلبي في منصب المدير التنفيذي بدلاً من إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، والذى شغل المنصب عدة أشهر خلفا للعميد محمد مرجان.