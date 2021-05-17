شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لن نخوض مباراة فاصلة لمواليد 99 وموافقون على اقتسام اللقب مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، استياءه من قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة نهائية وفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 1999 في 26 مايو الجاري، قائلا: "إحنا كنا بنلعب على لائحة معروفة قبل انطلاق المسابقة، ولما تساوى القطبين في النقاط شُرعت لائحة جديدة دون إبلاغنا بها قبل وأثناء الموسم".

وأضاف يحيى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس2 مع مدحت شلبي: "الجميع يعلم اللائحة بما فيهم الأهلي، بدليل أن الموقع الرسمي للأهلي استعرض اللائحة في تقديمه المباراة، والبطل الحقيقي هو نادي الزمالك".

وتابع مدير قطاع الناشئين بالزمالك: "اللائحة لا يوجد بها مباراة فاصلة، وبعد المباراة الأخيرة اتوقف عندي 7 لاعبين من الزمالك، كما أن الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة كان يقول إن التأجيل لأجل مسمى".

واختتم: "لن نلعب مباراة فاصلة أمام الأهلي، وسنقدم توصية لمجلس الإدارة بعدم خوض المباراة، ومعندناش مشكلة إن الاتحاد الكرة يتوج الأهلي والزمالك بالبطولة معًا، لأن اللائحة تقول إنه حال تساوى فريقين في جميع البنوط والشروط يقتسمان البطولة".

ويرى طارق يحيى أن المباراة التي خاضها فريق الزمالك مواليد 2003 هي أسوأ مباراة خاضها الفريق هذا الموسم، موضحا أنه رغم تغاضى الحكم عن ضربة جزاء لصالح الفريق الأبيض، لكنه وفقا للأداء الزمالك يستحق الهزيمة".