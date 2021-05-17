شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: تغيير المدربين سبب انتكاسة الإسماعيلي وأتمنى استمرار إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي سابقا، والمشرف العام الحالي على الكرة بنادي الدراويش، أن بدايات الدوري كانت مهمة للفرق هذا الموسم، موضحا أن عدم الاستقرار الفني وتغيير المدربين أثر على الإسماعيلي.

وأضاف أبو جريشة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس2 مع مدحت شلبي: "إن عدم الاستقرار على مدير فني واحد منذ بداية الموسم وضع الفريق في مكانة لا تليق، وحينما شعر اللاعبون بالاستقرار تحسنت النتائج، ويرجع الفضل في ذلك لإيهاب جلال وجهازه الفني المعاون".

وتابع أبو جريشة: "إيهاب جلال مدرب هادئ ومنسجم مع معاونيه، وهذا الانسجام انعكس على أداء اللاعبين، ولا ننسى توجيه الشكر لجماهير الدراويش الوفية التي وقفت في ظهر الفريق في أصعب لحظاته".

وأوضح فاكهة الكرة المصرية أن الجهاز الفني الحالي المكون من إيهاب جلال ومعاونه حمد إبراهيم ولجنة الكرة كلهم من أبناء الإسماعيلي، وهذا كان له أثر إيجابي على مردود الفريق في المسابقة، بعدما نجح الفريق في تحقيق خمسة انتصارات متتالية وضعت الإسماعيلي من قاع الدوري إلى منتصف جدول الترتيب".

وتمنى أبو جريشة استمرار إيهاب جلال مع الفريق في السنوات المقبلة، لبناء جيل واعد للدراويش قائلا: "الإسماعيلي في مكانة أقل من تاريخه، وكلنا تأخرنا في التحضير للموسم الجديد، لكن فريقا حصل على الدوري ثلاث مرات ولعب مباراة فاصلة ثلاث مرات أخرى لا يجب أن يفقد الأمل أو يستسلم لمجرد مروره بانتكاسة قصيرة".