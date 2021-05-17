شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: هناك عقود احتراف لمجموعة من ناشئي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه تلقى خطابا من اتحاد الكرة أمس يفيد إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99، لتحديد بطل الدوري في بطولة الجمهورية، يوم 26 من الشهر الجاري، وذلك على ملعب السكة الحديد.

وأشار بيبو إلى أن هناك عددا من عقود الاحتراف في الدوري التشيكي لمجموعة من ناشئي القلعة الحمراء، لافتا إلى أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، يتولى هذا الملف في الوقت الحالي.

وأكد بيبو، خلال تصريحاته تليفزيونية، سعادته بتحقيق فريق 2003 الفوز على الزمالك في عقر داره ببطولة الجمهورية بهدف دون رد.

وعلق خالد بيبو على مرور 20 عامًا على ذكرى فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6 / 1، قائلا: "سجلت الأهداف في تلك المباراة قبل أن أتزوج، والآن أولادي يحتفلون بتلك الذكرى، وبعد وصول المباراة التاريخية لنتيجة 2/0 للأهلي طلبت من اللاعبين تمرير لي الكرة حتى أسجل في شباك الزمالك، وربنا وفقني بتسجيل 4 أهداف" .

واختتم خالد بيبو حديثه بأنه حاليا في منصب مهم جدا في النادي الأهلي، ويسعي لنقل خبراته للناشئين، خاصة أن اليوم الذي يمر لا يعود مرة أخرى داخل المستطيل الأخضر، وكل شيء ممكن أن يتم عمله مرة أخرى إلا لعب كرة القدم قائلا: "راضي بكل ما قسمه لي ربنا، وكنت أتمني تحقيق المزيد من الإنجازات، وأبذل مجهودا جبارا لتصعيد ناشئين على مستوى مميز".