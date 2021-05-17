متحدث الزمالك: زيزو لن يحدث طفرة لو رحل للأهلي.. وعقود اللاعبين لن تزيد إلا بالبطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو الدردير متحدث نادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لن يحدث طفرة في حالة انتقاله إلى النادي الأهلي، مشيراً إلى أن على لاعبي الفريق الفوز ببطولتي الدوري والكأس لكي تزيد عقودهم.

وقال الدردير في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "الروح الرياضية يجب أن تسود في الفترة القادمة ولكن يجب أن تكون على الجميع وليست من جانب واحد فقط".

وأضاف: "تضيع الروح الرياضية عندما لا يكون هناك عدل، ونطالب بالعدل من اتحاد الكرة، ولا يكون هناك رد فعل من دون فعل، ورد الفعل اللي هو شيكابالا أخذ عقوبتين والفعل اللي هو جماهير الأهلي خد عقوبة واحدة فقط.. الله أكبر على اتحاد الكرة".

وواصل متحدث الزمالك: "إذا كان لاعبي الزمالك يريدون أن تزيد عقودهم وتزيد نجومتهم التي بدأت في نادي الزمالك، يجب أن يفوزوا بالدوري والكأس".

واختتم الدردير تصريحاته: "زيزو لو راح الأهلي يروح الأهلي، وهذا الحديث إذا انتقل للأهلي ولكن هذا صعب ان ينتقل لاعب للفريق المنافس بسبب مجلس إدارتين الفريقين وحساسية الجماهير، زيزو لاعب كبير وارتفع مستواه مؤخرا ولكن إذا انتقل للأهلي لن يحدث طفرة كبيرة ولن يفرق مع الأهلي، وأكبر دليل على ذلك كهربا".