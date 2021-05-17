نشرة الأحد.. منصور رئيسًا لشركة الكرة في الأهلي.. والمسابقات تعلن تعديل جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 16 مايو 2021.

سامي قمصان يكشف فرص لحاق معلول وفتحي بمباراة صنداونز

الأهلي يعلن.. منصور رئيسًا لشركة الكرة ومصطفى مراد نائبًا.. وحسام غالي عضوًا

"كاف" يعلن حكام مباراة بيراميدز وانيمبا في نيجيريا

برشلونة يخرج من السباق.. صراع الليجا يشتد بين أتلتيكو والريال حتى الجولة الأخيرة

هدف الموسم.. رأس أليسون تنقذ ليفربول في الوقت القاتل (فيديو)

أبرزها لقاء الأهلي وأسوان.. المسابقات تعلن تعديل جدول الدوري

الزمالك يكشف حجم إصابة محمود علاء

اتحاد الكرة يعلن تغريم الزمالك 70 ألف جنيه.. وإيقاف طولان مباراتين

بالفيديو.. صلاح يلحق بـ "كين" في صدارة هدافي بريميرليج.. ويعادل رقم أديبايور

بالفيديو.. رأس أليسون تنقذ ليفربول أمام وست برومتش

رسميا.. الأهلي يتقدم بشكوى عاجلة لكاف ضد حكم مباراة صنداونز

الزمالك يدعم شيكابالا.. ويتهم اتحاد الكرة بـ"التعسف"