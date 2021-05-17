مدرب سيراميكا: صالح جمعة لديه الشغف للعودة للمنتخب.. ووجود الحضري مكسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، أن وجود عصام الحضري كمدرب للحراس في الفريق مكسب كبير، مشيراً إلى صالح جمعة لاعب الفريق لديه الشغف للعودة للمنتخب.

وقال ضياء السيد في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "نريد الوصول لحتة بعيدة، وأحاول أن اكمل العمل الذي كان موجود قبلي، وان شاء الله يبقى في مشروع كبير في سيراميكا ونتمنى التوفيق".

وأضاف: "جلب الحضري من اختياري أنا وأراهن على حماسه ووجوده مكسب كبير، محمد إبراهيم وصالح جمعة يعرفوني جيدا ولعبوا معي في المنتخبات، ونريد الوصول بهم لأبعد حتة وسأحميهم من نفسهم ومن الهجوم".

واختتم ضياء السيد تصريحاته: "سيكون هناك قسوة على اللاعبين إذا لم يسيروا بالشكل الذي وضعه النادي، ونريد النجاح بهم مع الفريق، ونسير بخطى ثابته، وصالح جمعة لديه الشغف للعودة للمنتخب".