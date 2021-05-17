فتح الله: إكرامي يعاني من سوء الحظ.. ولم نحسم التأهل بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز، أن فريقه لم يحسم التأهل بعد لنصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد فوزهم ذهابا على أنيمبا النيجيري (4-1)، مشيراً إلى أن شريف إكرامي حارس الفريق يعاني من سوء حظ.

وقال فتح الله في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "أحداث المباراة كانت غريبة، وفي ملعبك لا تريد أن تستقبل هدف، وتعرض بعض اللاعبين المهمين للإصابة، والنتيجة مرضية بالنسبة لنا".

وأضاف: "لا نريد إعطاء الأمور أكبر من حجمها، ونلعب على بطولة وأي فريق ينافس على بطولة يكون مضغوط، وهناك سوء حظ لإكرامي والأخطاء واردة".

وواصل: "التأهل لم يحسم بعد وأفريقيا علمتنا ذلك، وقفلنا صفحة مباراة الذهاب، وستكون مباراة الإياب صعبة وسنبدأ الاستعداد لها".

واختتم فتح الله: "الهزيمة في أول الموسم هزت الفريق، والدوري صعب للغاية بسبب ظروف كورونا، وضغط المباريات وغيابات اللاعبين، وفقدنا نقط في مباريات كانت في المتناول وهذا أمر أثر على الفريق، ونريد أن نعبر مباراة أنيمبا وبعد ذلك سنصحح الامور".