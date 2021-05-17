وفاة أحد مشجعي جالاتا سراي متأثرًا بأزمة قلبية بعد خسارة الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادى جالاتا سراي التركي، مساء الأحد ، وفاة أحد مشجعيه متأثرًا بأزمة قلبية بعدما خسر الفريق لقب الدوري التركي رغم الفوز أمام مالاتا سبور بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وذكر النادي التركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"علمنا ببالغ الأسى نبأ وفاة مشجعنا محرم غوني ، الذي أصيب بنوبة قلبية أثناء مشاهدة مباراة جالاتا سراي و ملاتيا سبور التي أقيمت الليلة الماضية، نتمنى رحمة الله تعالى ، وتعازينا لأهله وأقاربه".

وحقق نادي جالاتا سراي فوزًا على حساب مالاتيا سبور بثلاثة أهداف لواحد، مساء السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري التركي.

وتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في بداية اللقاء قبل أن يشارك مع انطلاق الشوط الثاني، بينما تواجد كريم حافظ في تشكيل مالاتيا سبور الأساسي.

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى النقطة 84 لينهي المسابقة متواجدًا في وصافة ترتيب الدوري التركي خلف بشكتاش الذي يمتلك نفس رصيد النقاط.

وتفوق بشكتاش بصعوبة على جوزيتيبه بهدفين لواحد مساء اليوم السبت، بعد أن ظل التعادل قائمًا بين الفريقين حتى الدقيقة 70، لينجح الفريق في خطف لقب المسابقة.

وكانت جالاتا سراي قد تفوق على بشكتاش في مباراة الدور الثاني بنتيجة 3-1 على أرضه، بينما خسر ذهابًا بنتيجة 2-0.

ويتفوق بشكتاش في فارق الأهداف بفارق هدفًا واحدًا فقط عن جالاتا سراي.