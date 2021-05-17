طولان يتهم اتحاد الكرة بـ"التنمر".. ويؤكد: تمت معاقبتي وأنا المجني عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حلمي طولان المدير الفني لإنبي، أنه لم يخطأ في حق جماهير الزمالك التي تواجدت في ملعب لقاء الفريقين، لافتًا لعدم اقتناعه بالعقوبة التي وقعها عليه اتحاد الكرة المصري.

وأشار طولان في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه تفاجأ بتوقيع عقوبة ضده على الرغم من كونه المجني عليه، متهمًا اتحاد الكرة المصري بالتنمر عليه.

وقال طولان: "من تجاوزوا ضدي لا اعتبرهم من جماهير الزمالك، الجمهور الحقيقي للفريق راقي جدًا ويقدرون أبناءهم بشكل جيد، هم قلة أعرفهم من فترة ولدي قائمة بأسمائهم، ويحاولون تعيين أنفسهم أوصياء على النادي".

وأكمل: "المفاجئة أنني عوقبت من اتحاد الكرة بالإيقاف والتغريم، أتعرض للتنمر من الجبلاية والأمر مقصود، وأنا أعرف جيدًا من يتنمر عليّ لكن الأيام دوّل".

وأضاف: "تم سبي والتنمر عليّ ولكن في النهاية أنا من عوقب، وأطلب شهادة مراقب المباراة والحكم الرابع ومستعد لمواجهتهما إذا صدر مني أي خطأ تجاه أيًا من الحاضرين للقاء".

واختتم: "كل ما حدث أنني أشرت للجماهير وقلت لهم أعرفكم واحد واحد، إذا أخطأت في حق جماهير الزمالك فأنا استحق أكثر مما تم إعلانه من عقوبات، لكن أن أعاقب وأنا المجني عليه فهو أمر جديد".

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري سبق وأن أعلنت إيقاف حلمي طولان لمبارتين، مع تغريمه ماليًا.