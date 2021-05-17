سامي قمصان يكشف فرص لحاق معلول وفتحي بمباراة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، عن فرص لحاق علي معلول وحمدي فتحي بمباراة الإياب أمام ماميلودي صنداونز بدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يحتاج للوقت مع الفريق.

وقال قمصان في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "مباراة صنداونز كانت مهمة، والاداء لم يكن على المستوى المطلوب ولكن نحن نلعب في الادوار الاقصائية أمام فريق جيد وموسيماني كان يعلم فريق صنداونز، والنتيجة مرضية بالنسبة لنا، والاداء لم يرضينا، وهل كل الفرق في العالم تلعب بنفس المستوى والاداء في معظم الوقت؟.

وأضاف: "موسيماني يسير بشكل جيد على مستوى النتائج ونلعب بغيابات كثيرة، وهو يحتاج للوقت، والسولية وأفشة تعرضوا لحالة إغماء عقب المباراة بسبب الإجهاد، ولا نلحق التدرب وتصحيح الاخطاء، ومَن من المدربين تعرض لهذه الضغوط في العالم؟.

وتابع قمصان: "جميع الفرق الكبيرة مثل ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان يتعرضون للضغوط، وأشكر اللاعبين على مجهودهم، وموسيماني غير مطالب بالرد على جميع الأسئلة، هو يريد العمل".

وأكمل: "فترة إيقاف كهربا أثرت عليه بدنيا وهو يتدرب بشكل جيد وسيكون له دور الفترة المقبلة، وبعض الاحيان لا يقدم حسين الشحات بشكل جيد، وجميع الناس تتحدث عن السلبيات ولا يروا الايجابيات".

وواصل: "نسير بخطى جيدة، ولو لعبنا المؤجلات في الدوري سنتصدر الترتيب، ونحن ابطال الدوري والكأس وقدمنا أداء جيد في كأس العالم للأندية، ولذلك هناك العديد من الإيجابيات".

واختتم قمصان عن فرص لحاق علي معلول وحمدي فتحي: "علي معلول سيسافر معنا إلى جنوب أفريقيا هو وحمدي فتحي، ولكن فرص مشاركتهم قليلة، ومن الممكن أن يتواجدا في لقاء السوبر الأفريقي".