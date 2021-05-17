مدرب بيراميدز: خطأ إكرامي طبيعي.. ولا اهتم بالهجوم على اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد رودولفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز، أن فوز فريقه الكبير على إنيمبا النيجيري بأربعة أهداف لواحد في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لا يعني حسم التأهل للدور قبل النهائي.

وأشار المدير الفني لبيراميدز في تصريحات نشرها المركز الصحفي للنادي، إلى أنه سيعمل في الأيام المقبلة على تقليل الأخطاء الدفاعية التي وقع بها فريقه، قبل خوض لقاء الإياب.

وقال أروابارينا: "بعيدًا عن خطأ الهدف، كنا نلعب لتحقيق نتيجة كبير وتمكنا من تحقيق ما سعينا له، رغم تسرع اللاعبين في بعض الأوقات، وما زال أمامنا لقاء الإياب لحسم التأهل".

وأكمل: "أمامنا أسبوع كامل قبل لقاء الإياب، سنعمل خلاله على إعداد الفريق جيدًا وتقليل الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "شريف إكرامي ارتكب خطأ وهذا طبيعي، أي شخص يخطأ، دائمًا ما أطلب من حراس المرمى اللعب بالقدم من الخلف للمساعدة في بناء الهجمات".

وأوضح: "رغم خطأ إكرامي إلا أنه يقدم أداء مميز في الفترة الماضية، نمتلك حراس مميزين منهم أحمد الشناوي أيضًا، وأنا صاحب قرار من يشارك أساسيًا، ولا أهتم بهجوم البعض على اللاعبين الكبار في فريقي".

وأردف: "إبرهيم عادل لاعب شاب ويقدم أداء أكثر من رائع، وظهر اليوم في مركز جديد وقدم أداء جيد".

واختتم: "محمدفاروق لاعب مهم بالنسبة لنا، وسنرى مدى خطورة الإصابة وأتمنى أن تكون بسيطة وألا يغيب لفترة طويلة".