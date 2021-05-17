جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة 36 “صلاح وكين يتشاركان الصدارة”

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي (بريميرليج) بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 16 مايو 2021، بالجولة 36 قبل جولتين على نهاية المسابقة.

تواصل الصراع على لقب هداف الدوري الانجليزي بين لاعب ليفربول المصري “محمد صلاح“، ومهاجم توتنهام هوتسبير الانجليزي “هاري كين”، حيث يتشارك اللاعبان الصدارة برصيد 22 هدفاً لكل لاعب.

وسجل “هاري كين” هدفًا لنادي توتنهام في مباراة الفوز على ولفرهامبتون 2-صفر رافعاً رصيده إلى 22 هدفًا، وصنع المهاجم الانجليزي 14 هدفاً حتي الآن فى الدوري الانجليزي.

وفى نفس الجولة سجل النجم المصري “محمد صلاح” هدفًا رائعًا في شباك وست برومتش ألبيون في مباراة مثيرة ليؤمن وصول الريدز إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حالة فوزه في المبارتين المتبقيتين، وساهم مو صلاح فى صناعة 4 أهداف مع فريقه فى البريميرليج.

وتقدم البرتغالي “برونو فرنانديز” الى المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 18 هدفاً بعد هدفه فى مباراة مانشستر يونايتد المؤجلة أمام ليفربول والمنتيهة بفوز الريدز بنتيجة 4-2، متفوقاً بفارق هدف وحيد عن لاعب توتنهام الكوري الجنوبي “هيونج مين سون” رابع الترتيب.

إليكم جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 36

هاري كين – توتنهام – 22 هدف

محمد صلاح – ليفربول – 22 هدف

برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد – 18 هدف

هيونج مين سون – توتنهام – 17 هدف

دومينيك كالفيرت ليوين – إيفرتون – 16 هدف

باتريك بامفورد – ليدز يونايتد – 15 هدف

جيمي فاردي – ليستر سيتي – 13 هدف

أولي واتكينز – أستون فيلا – 13 هدف

ألكسندر لاكازيت – ارسنال – 13 هدف

كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد – 12 هدف

داني إنجز – ساوثهامبتون – 12 هدف

كريس وود – بيرنلي – 12 هدف

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