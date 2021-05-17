تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد الجولة 37، التي شهدت تسجيل 28 هدفًا، مع تبقي مباراة واحدة بين هيلاس فيرونا وبولونيا، ستقام غدًا الإثنين.

ويتصدر نجم يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي، وبفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، مهاجم إنتر ميلان، الوحش البلجيكي “روميلو لوكاكو”.

وعلى ما يبدو أن رونالدو حسم جائزة هداف الدوري الايطالي موسم 2021/2021، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، نظرًا لصعوبة تسجيل روميلو لوكاكو 6 أهداف في المباراة القادمة، مع غياب النجم البرتغالي عن التسجيل.

واصطدم رونالدو بنظيره لوكاكو أمس، لحساب الجولة الحالية، ونجح الثنائي في التسجيل، وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس على إنتر ميلان، ليحيي البيانكونيري آماله في خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك مهاجم فريق أتلانتا، الكولومبي “لويس مورييل” فرصة خطف مركز الوصافة في جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي، إذ يبتعد عن روميلو لوكاكو، بهدفٍ وحيد، ولكنه سيواجه “ميلان” الذي يخوض تلك المواجهة كنهائي من أجل الصعود إلى دوري الأبطال.

ويأتي في المرتبة الرابعة، المهاجم الصربي الموهوب “دوشان فلاهوفيتش”، الذي يقدم اداءً استثنائيًا مع فيورنتينا، ما جعله محط أنظار كبرى الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي 2021.

وجاء في المرتبة الخامسة، مهاجم لاتسيو “شيرو ايموبيلي” الذي حسم جائزة هداف الدوري الايطالي الموسم الماضي برصيد 36 هدفًا، بعد صراع طويل مع كريستيانو رونالدو.

جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد الجولة 37 «رونالدو يغرد خارج السرب»

كريستيانو رونالدو – يوفنتوس – (29) هدفًا. روميلو لوكاكو – إنتر ميلان – (23) هدفًا. لويس مورييل – أتلانتا – (22) هدفًا. دوشان فلاهوفيتش – فيورنتينا – (21) هدفًا. شيرو ايموبيلي – لاتسيو – (20) هدفًا. سيمون نوانكو – كروتوني – (20) هدفًا. لورينزو إنسيني – نابولي – (19) هدفًا. لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان – (16) هدفًا. جواو بيديو غلفاو – كالياري – (16) هدفًا. دومينيكو بيراردي – ساسولو – (16) هدفًا. دوفان زاباتا – أتلانتا – (15) هدفًا. زلاتان إبراهيموفيتش – ميلان – (15) هدفًا. أندريا بيلوتي – تورينو – (13) هدفًا. هنريك مخيتريان – روما – (12) هدفًا. فابيو كوالياريلا – سامبدوريا – (12) هدفًا.

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