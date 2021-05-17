الدوري الايطالي | نتيجة مباراة ميلان وكالياري «حلم الروسونيري في خطر»

تعرف على نتيجة مباراة ميلان وكالياري لحساب الجولة 37 في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الأحد 16-5-2021.

ضيع نادي ميلان فرصة حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما وقع في فخ التعادل السلبي أمام كالياي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو.

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 76 نقطة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن الثالث “نابولي”، وبفارق نقطة واحدة عن الخامس يوفنتوس.

وأصبح حلم الروسونيري بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في خطر، حيث سيحتاج إلى تحقيق الفوز على أتلانتا في الجولة القادمة والأخيرة هذا الموسم، بينما يلتقي يوفنتوس مع بولونيا، ونابولي مع هيلاس فيرونا.

في المقابل ضمن كالياري البقاء في الدوري الايطالي الموسم المقبل بشكلٍ رسمي، وأصبح في رصيده 37 نقطة في المركز 16.

وانطلقت صافرة بداية مباراة ميلان وكالياري في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

افتقار ميلان للروح القتالية

وعلى عكس مباريات ميلان في الجولات القليلة الماضية، ظهر اليوم بمتسوٍ أقل من العادي، وفقد لاعبوه الحدة والروح القتالية، من أجل خطف الفوز وحسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، دون الإنتظار حتى الجولة الأخيرة.

ولعل أبرز فرص فريق ميلان في المباراة، كانت في الدقيقة (15)، عن طريق أليكسيس ساليمايكيرس الذي كاد يخطف هدف التقدم بتسديدة قوية، إلا أن حارس كالياري أليسيو كراجنو حولها بأطراف أصابعه إلى الركنية.

وفشل الفريقان بعد ذلك في صناعة أي فرصة خطيرة تذكر، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بنتيجة (0-0).

وفي الشوط الثاني، استمر العقم الهجومي من طرف الفريقين، وصنع فريق كالياري فرصة وحيدة في الدقيقة (54)، حيث أرتقى المهاجم بافوليتي لعرضية جلفاو وضربها رأسية قوية ولكن دوناروما تصدى لها ببراعة.

ومرت باقي دقائق الشوط دون أي هجمات خطيرة تذكر، لا من جانب ميلان، ولا كالياري، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية بتعادل الفريقين بنتيجة (0-0).

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