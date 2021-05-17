الدوري الاسباني | شاهد فيديو اهداف مباراة فياريال واشبيلية «باكا يعذب فريقه السابق بهاتريك رائع»

شاهد فيديو اهداف مباراة فياريال وإشبيلية في الجولة 37 من الدوري الاسباني، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد 16 مايو 2021، على ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء.

اكتسح فياريال ضيفه الأندلسي (بحضور الجمهور) بأربعة أهداف دون رد، ليوجه إنذارًا مثيرًا إلى منافسه القادم في نهائي الدوري الأوروبي “مانشستر يونايتد” والذي سيلاقيه يوم 26 مايو في بولندا، بعد ثلاثة أيام فقط من الجولة الختامية لليجا أمام ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأكمل إشبيلية مباراة اليوم أمام فياريال منقوص العدد من بعد الدقيقة 52 بعد طرد قلب دفاعه البرازيلي “دييجو كارلوس” بالبطاقة الصفراء الثانية، ووقتها كانت النتيجة تشير إلى تقدم فياريال 2/صفر.

ونجح المهاجم الدولي الكولومبي “كارلوس باكا” في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” أمام فريقه السابق، وذلك في الدقائق 34 و47 من صناعة داني باريخو وجيرارد مورينو، وفي الدقيقة 66 أضاف جيرارد مورينو الهدف الثالث بعد استغلال هفوة قاتلة من “سوسو” في إعادة الكرة إلى الخلف نحو الدفاع بشكل خاطيء.

وفي الدقيقة 79 استغل كارلوس باكا خروج خاطيء من الحارس الدولي المغربي ياسين بونو لإيقاف إنفراد صريح من جيرارد مورينو، ليسجل الهدف الرابع لفياريال مستفيدًا من سوء تشتيت بونو للكرة.

فياريال يضمن الكونفرانس ولكن؟

ضمن فياريال بعد فوزه على إشبيلية التواجد في البطولة الأوروبية الجديدة «الكونفرانس ليج» بمحافظته على المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة بفارق 5 نقاط واضحة عن سيلتا فيغو الثامن.

لكن كل شيء قد يتغير بالنسبة لفياريال إذا ما استطاع هزيمة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو الجاري، فوقتها سيترشح إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بشكل تلقائي.

وتبدو مأمورية فياريال صعبة للظفر بالمركز الخامس أو السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم، حيث سيلاقي ريال مدريد في الجولة الختامية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم 23 مايو، وهذا اللقاء بمثابة حياة أو موت بالنسبة للنادي الملكي في المنافسة على لقب الدوري أمام الأتلتي، كما أن مدرب فياريال أوناي إيمري ينوي إراحة معظم نجومه في تلك المواجهة تحضيرًا للقاء مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

ويبتعد فياريال عن سوسيداد الخامس بفارق نقطة واحدة، ويبتعد عن ريال بيتيس السادس بفارق المواجهات المباشرة، فقد تعادل مع بيتس في الذهاب 1/1 وخسر في الإياب 2/1.

شاهد فيديو اهداف مباراة فياريال واشبيلية «هاتريك باكا يضمن الكونفرانس ليج»