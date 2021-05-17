الامارات | المهري يعود إلى تدريب مصفوت

شكرا لقرائتكم خبر عن المهري يعود إلى تدريب مصفوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، حمد الكعبي، لـ«الإمارات اليوم» عن التعاقد مع المدرب المواطن عبدالغني المهري، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، خلفاً للمدرب التونسي طارق حضيري، الذي انتهى عقده مع مصفوت.

وسبق للمدرب المهري تدريب مصفوت في الموسم قبل الماضي، قبل أن ينتقل في الموسم الماضي إلى تدريب فريقي مسافي ودبا الحصن وتحقيقه نتائج جيدة مع الفريقين، قبل أن يقرر العودة لأول ناد عمل به مدرباً للفريق الأول.

يذكر أن مصفوت أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع متفوقاً على مسافي والذيد.

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