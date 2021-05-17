الامارات | ما أحلى اللقب الأغلى

شكرا لقرائتكم خبر عن ما أحلى اللقب الأغلى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز شباب الأهلي بلقب النسخة الـ44 من مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد تغلبه على النصر بهدفين مقابل هدف، أمس، على استاد هزاع بن زايد في العين، ليؤكد «فرسان دبي» أنه البطل التاريخي للكأس، بعدما رفع رصيده إلى 10 ألقاب، وليعزز موقعه في صدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب، متقدماً على الشارقة، وله ثمانية ألقاب.

وعقب نهاية المباراة توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، فريق شباب الأهلي بالكأس.

وأكمل شباب الأهلي تألقه في الموسم الحالي، بعدما حقق لقبه الثالث تحت قيادة المدرب مهدي علي، بفوزه بألقاب كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، بينما نال الجزيرة لقب دوري الخليج العربي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما حسمت «تقنية الفيديو» نتيجة اللقاء، بحصول شباب الأهلي على ركلتي جزاء، أحرزهما الأرجنتيني كارتابيا، بينما أحرز الجزائري مهدي عبيد هدف النصر، عقب الاستعانة أيضاً بتقنية الفيديو.

وسيطر شباب الأهلي على وسط الملعب في بداية اللقاء، وكاد يوسف جابر أن يهز شباك «الأزرق» عقب مرور 40 ثانية، بعدما تلقى تمريرة جميلة من الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بينما رد النصر بفرصة خطرة لا تضيع عن طريق البرازيلي غابرييل فالنتيني (6).

واعتمد مدرب النصر، الأرجنتيني رامون دياز، على فرض رقابة قوية على أبرز لاعبي شباب الأهلي، الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والبرازيلي كارلوس إدواردو وماشاريبوف، بينما قاد ضياء سبع الهجمات المرتدة، إلى جانب الجزائري مهدي عبيد، بوجود سيباستيان تيغالي في الهجوم.

ورغم أفضلية شباب الأهلي بالاستحواذ على الكرة، إلا أنه لم يهدد مرمى الحارس أحمد شامبيه، بينما كاد النصر أن يحرز الهدف الأول في مناسبتين، الأولى عندما سدد ضياء سبع كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ماجد ناصر (25)، والثانية من ركلة ركنية، لعبها ضياء سبع، وقابلها تيغالي برأسه قوية علت العارضة (28).

وفي الدقيقة 42، احتسب الحكم عمار الجنيبي ركلة جزاء لشباب الأهلي، عقب استعانته بتقنية الفيديو، بداعي اعتداء يعقوب البلوشي على كارلوس إدواردو داخل منطقة الجزاء، وسدد فيدريكو كارتابيا الركلة بمهارة في المرمى، محرزاً الهدف الأول لـ«فرسان دبي» في الدقيقة 44، بينما خرج مدرب النصر رامون دياز بالبطاقة الحمراء، بعدما اعترض على قرار الحكم.

وفي الشوط الثاني، أجرى النصر التبديل الأول بنزول البرازيلي كايكي دا سيلفا بدلاً من حبيب الفردان.

وأجرى النصر التبديل الثاني بنزول عبدالله عباس بدلاً من البرازيلي فالنتيني، أما شباب الأهلي فأشرك عبدالله النقبي بدلاً من ماجد حسن.

وفي الدقيقة 78، أحرز الجزائري مهدي عبيد هدف التعادل، بعدما لعب محمود خميس ركلة ركنية، تابعها عبيد داخل منطقة الجزاء بتسديدة داخل المرمى، بينما شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء إثارة كبيرة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، عقب تعرض إدواردو للعرقلة من محمد عايض، وسدد كارتابيا بالطريقة نفسها التي أحرز بها الهدف الأول، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

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