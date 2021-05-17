الامارات | 5 أسئلة.. هزاع سالم: «أسباب جوهرية» دعمت بقاء خورفكان ضمن الكبار

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئلة.. هزاع سالم: «أسباب جوهرية» دعمت بقاء خورفكان ضمن الكبار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب خورفكان، هزاع سالم، أن أسباب جوهرية أسهمت في أن يحقق فريقه موسماً استثنائياً في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، يتقدمها وجود لاعبين جيدين ومدرب تكتيكي مميز وإدارة داعمة وجمهور حريص على التشجيع ولو عن بُعد، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مهمة خورفكان في البقاء لموسم آخر بين الكبار كانت صعبة لولا تجمع هذه العناصر في فريق واحد، إضافة إلى البيئة المثالية والأجواء المميزة بين اللاعبين في النادي»، إذ حقق الفريق المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

وتحدث هزاع عن الفترة التي قضاها لاعباً في الوصل قبل انتقاله إلى خورفكان، قائلاً: «إنها الأجمل في حياتي الكروية، وأشعر بالشوق لجمهور الوصل الوفي».

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