شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز | ليفربول يشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتملت مباريات الجولة ال36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، بعدما أقيمت 4 مواجهات، كان أبرزها تفوق ليفربول على وست بروميتش بهدفين مقابل هدف.

وحقق كرستال بالاس الفوز على استون فيلا بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء ممتع على مستوى الأداء والإثارة، وحافظ توتنهام على آماله في الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بثنائية في مرمى ولفرهامبتون، وتغلب شيفيلد على إيفرتون بهدف دون رد.

واشعل فوز ليفربول المنافسة على مراكز المقدمة حيث يحتل الريدز المركز الخامس برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاث ب64 نقطة ويتواجد ليستر سيتي في المركز الثالث بعد أن جمع 66 نقطة.

وتقدم أندية مؤخرة الجدول أداء الجيد في المباريات رغم معرفة هوية الأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى وهي شيفيلد يونايتد ووست بروميتش بالإضافة إلى فولهام.

وأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي قبل جولة من النهاية كالتالي:

مانشستر سيتي 83

مانشستر يونايتد 70

ليستر سيتي 66

تشيلسي 64

ليفربول 63

توتنهام 59

وست هام 59

إيفرتون 56

آرسنال 55

ليدز 53

أستون فيلا 49

وولفرهامبتون 45

كريستال بالاس 44

ساوثهامبتون 43

بيرنلي 39

نيوكاسل يونايتد 39

برايتون 38

فولهام 27

ويست بروميتش 26

شيفيلد يونايتد 20