شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض عودة بادجي إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض ، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق المعار إلى الدوري التركي، ضمن صفوف فريق أنقره جوتشي التركي، الذي هبط إلى القسم الثاني من المسابقة، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
وتحفظ موسيماني على استعادة خدمات لاعبه مرة أخرى في الوقت الحالي، في ظل عدم الاقتناع بقدراته منذ توليه المسؤولية الفنية.
ويرغب المدير الفني في رحيل لاعبه من أجل التعاقد مع صفقة أجنبية قوية تساعده في النهوض بالخط الأمامي خلال الموسم الجديد.
ويعتمد موسميانى خلال الموسم الحالي على خدمات محمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن في بعض الأوقات في خط الهجوم.