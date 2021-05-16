شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض عودة بادجي إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض ، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق المعار إلى الدوري التركي، ضمن صفوف فريق أنقره جوتشي التركي، الذي هبط إلى القسم الثاني من المسابقة، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وتحفظ موسيماني على استعادة خدمات لاعبه مرة أخرى في الوقت الحالي، في ظل عدم الاقتناع بقدراته منذ توليه المسؤولية الفنية.

ويرغب المدير الفني في رحيل لاعبه من أجل التعاقد مع صفقة أجنبية قوية تساعده في النهوض بالخط الأمامي خلال الموسم الجديد.

ويعتمد موسميانى خلال الموسم الحالي على خدمات محمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن في بعض الأوقات في خط الهجوم.