شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو عن ذكري مباراة الـ 6/1: لسة عايش على أصدائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استرجع خالد بيبو نجم نادي الأهلي السابق، ذكرياته مع مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة التي فاز فيها الأحمر بنتيجة 1/6.

وقال «بيبو» تصريحات تلفزيونية: «كان نفسي الكابتن صالح سليم يكون موجود في مباراة 1/6».

وتابع: «أنا لسة عايش على أصداء مباراة 1/6 وشهادة جماهير النادي الأهلي وحبهم ليا بفضل ما قمنا به في المباراة، وعلشان كده بقول للاعبين متفرطش في تي شيرت النادي الأهلي لأن أي حاجة ليها ثمن بعد كده إلا التي شيرت ملهوش ثمن وحب الجماهير».

وأكمل: «الحمد لله إن جماهير الأهلي لسه بتحتفل بمباراة 6/1 وإحنا عندنا مواهب كتير جدا ومنها محمد صلاح ولكن يجب التركيز في الملعب وعدم إضاعة أي وقت في كلام فارغ، والاستمتاع بالكرة والأداء وحب الجماهير ومياخدش عداوة حد».

واختتم: «ضغط المباريات وإجهاد اللاعبين كان له تأثير على أداء اللاعبين أمس أمام فريق وصن داونز ولكن يبقى المهم الفوز».