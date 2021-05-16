شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر تأثيراً.. كيف أنقذت أهداف محمد صلاح ليفربول من مصير كارثي هذا الموسم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش فريق ليفربول أوقات غير جيدة في الموسم الحالي بعدما ودع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد وفقد لقب الدوري الإنجليزي لصالح منافسه مانشستر سيتي.

ويحاول المدرب الألماني يورجن كلوب انقاذ موسمه السيء بمواصلة الضغط على فرق المقدمة بالبريميرليج من أجل الحصول على مركز مؤهل إلى البطولة القارية الأشهر على صعيد الأندية.

ويعد الدولي المصري محمد صلاح هو الأكثر تميزاً وتأثيراً بين قائمة لاعبي ليفربول وهو ما جعله في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رفقة المهاجم هاري كين، كما أنه اصبح مطلب عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمكننا تخيل شكل ليفربول بدون صلاح من خلال معرفة تأثيره على نتائج الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وأثر صلاح إيجابياً على نتائج فريقه في 11 مباراة جمع خلالها 17 نقطة، فيما لم تمنح أهدافه جديد في 6 مباريات بسبب تفوق الريدز بعدد وافر من الأهداف وهو ما حدث عندما سجل هدفاً بمرمى أرسنال في مواجهة انتهت بثلاثية نظيفة.

كما أن هناك عدد من المباريات التي لم تنجح أهداف صلاح في تعويض خسارة فريقه بسبب عامل ارتفاع النتيجة وهو ما شاهدناه سابقاً بتسجيله هدفين عندما تعرض ليفربول لهزيمة قاسية من أستون فيلا بسداسية.

ولولا مجهودات صاحب ال28 عام، لعانى كلوب وفريق ليفربول من مصير صعب وكان ليتواجد الآن في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة وبفارق 20 نقطة كاملة عن ليستر سيتي المتواجد في المركز الثالث.