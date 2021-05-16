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تعديلات بمباريات سيراميكا في الدوري

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات بمباريات سيراميكا في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل اتحاد الكرة المصري خطابًا لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، يخطره من خلاله بتعديل موعد مباراة الفريق مع نادي إنبي بالجولة الثالثة والعشرين، التي كان من المقرر إقامتها يوم ٢٨ مايو، على ملعب استاد السويس، لتقام يوم ٢٦ مايو من نفس الشهر.

كما شمل خطاب اتحاد الكرة، تعديل موعد مباراة نادي سيراميكا كليوباترا مع نادي طلائع الجيش بالجولة الرابعة والعشرين التي كان مقررًا إقامتها يوم ١٧ يونيو، لتقام يوم ٢٩ مايو، وذلك على ملعب استاد جهاز العسكري.

يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا يحتل المركز السادس برصيد ٣١ نقطة، بعد أن خاض ٢٢ مباراة من عمر مسابقة الدوري العام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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