شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخرج رسميًا من سباق الدوري الإسباني وسواريز يحافظ على صدارة الأتلتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمر صراع اللقب في الدوري الإسباني «لا ليجا» مع انتهاء الجولة قبل الأخيرة لموسم 2020/2020.

وانحصر اللقب بين قطبي العاصمة المدريدية، أتلتيكو مدريد (الأول: 83) وريال مدريد (الثاني: 81)، مع تحقيق الفريقين للفوز بنتيجة 2-1 و1-0 على أوساسونا وأتلتيك بيلباو على التوالي.

وخرج برشلونة، الطرف الثالث في المنافسة، من السباق رسميًا مع خسارة الفريق على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد سيلتا فيجو، ليتجمد رصيد الفريق عند 76 نقطة في المركز الثالث، ويصبح الفريق في صراع للحفاظ على مركزه الحالي في الجولة القادمة، مع ابتعاده بفارق نقطتين فقط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.

وكان أتلتيكو مدريد في مأزق حقيقي اليوم ضد أوساسونا مع تأخر الفريق في النتيجة بهدف نظيف حتى آخر 8 دقائق من المباراة، إلى أن سجل رينان لودي هدف التعادل ثم لويس سواريز، قبل نهاية المباراة بدقيقتين، سجل هدف الفوز الغالي الذي أبقى رجال المدرب دييجو سيميوني على قمة ترتيب المسابقة مع انتهاء الجولة 37.

وتسببت أهداف لويس سواريز في الدوري هذا الموسم من منح أتلتيكو مدريد 19 نقطة، وهو رقم لا يفوقه أي لاعب آخر.

وفي بيلباو، انتزع ريال مدريد فوزًا غاليًا من ملعب سان ماميس، معقل أتلتيك بيلباو، بهدف نظيف، سجله المدافع ناتشو فيرنانديز.

وأوضحت الإحصائيات ان جميع مباريات لاليجا التي سجل فيها الإسباني ناتشو انتهت بفوز ريال مدريد (7).

وفي ملعب كامب نو، سقط برشلونة على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد سيلتا فيجو، في مباراة شهدت تسجيل ليونيل ميسي للمباراة رقم 300 في تاريخ المسابقة، وهو رقم يزيد بـ 114 مباراة عن أقرب اللاعبين له في لا ليجا (راؤول جونزاليس، 186 مباراة).

ولعب مهاجم سيلتا فيجو، سانتي مينا، دور البطولة في المباراة بتسجيله هدفي فريقه، في حين تعرض مدافع برشلونة، كليمون لونجليه، للطرد – نتيجة حصوله على الإنذار الثاني – قبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق.