شكرا لقرائتكم خبر عن «الثعالـب الرائعـة» تذهـل إنجلتـرا بلقـب تاريخـي في كـأس الاتحـاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد ليستر سيتي ذكريات تتويجه الأول بلقب «البريميرليج» موسم 2015-2016 بعد إحرازه، أمس الأول السبت، كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه على حساب تشيلسي بهدف متأخر من يوري تيليمانس، يعد الأجمل في المباريات النهائية في تاريخ المسابقة الممتد على مدار 149 عاماً.

وأثنت الصحف الإنجليزية على التتويج التاريخي، وعلى فريق «الثعالب»، ومدربه الإسكتلندي برانيدن رودجرز، لاسيما أن ليستر عاندته بطولة كأس الاتحاد تاريخياً، وخسر في ثلاث مرات سابقة في النهائي.

وأضفى حضور المشجعين الأكبر في إنجلترا منذ أكثر من عام واحد، حيث حضر 21 ألف متفرج في ويمبلي البالغ سعته 90 ألف شخص، رونقاً خاصاً على اللقاء.

وكان اللقب الأول لبريندان رودجرز مدرب ليستر في كرة القدم الإنجليزية بعدما حقق النجاح مع سيلتيك الإسكتلندي.

وقال رودجرز «هذا شعور مذهل. لم أكن أعرف قبل أن أحضر إلى ليستر أنه لم يحرز لقب كأس الاتحاد من قبل... إنه شيء استثنائي أن أستطيع منح اللقب للملاك والمشجعين».

وأضاف «أنا فخور جداً باللاعبين والعاملين والمشجعين. هذا يوم مذهل وتاريخي للمدينة».

وعنونت صحيفة «ديلي تليجراف»: «الثعالب الرائعة.. تسديدة تيليمانس المذهلة تمنح ليستر أول انتصار في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي».

من جانبها كتبت «اندبندنت»: «يوم تاريخي ..ليستر يفوز بأول كأس اتحاد إنجليزي».

وأقيمت المباراة النهائية لأقدم مسابقة في العالم في الاستناد الوطني، وكانت المناسبة الأمثل لعودة مشجعي اللعبة وبشكل كبير من جديد إلى أحضانها.

وبدا أن مشجعي الفريقين حاولوا رفع أصواتهم وزيادة الأجواء الحماسية، تعويضاً لبعض المقاعد الخالية في الجزء العلوي من الاستاد اللندني الشهير.

واهتزت جدران الملعب بأصوات المشجعين في الدقيقة 63، عندما أطلق يوري تيليمانس تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، منحت ليستر سيتي هدف الفوز.