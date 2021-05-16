شكرا لقرائتكم خبر عن محامل سباق دلما تبدأ في التوافد على «جزيرة التاريخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ جزيرة دلما اليوم الاثنين في استقبال المحامل المشاركة في النسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي، المقرر إقامته الأربعاء، وتستقبل الجزيرة 102 من المحامل الشراعية؛ حيث يخضعون لفحص فني شامل على مدار اليومين المقبلين من أجل التأكد من التزام الجميع بالمواصفات والقياسات الفنية.

ويقام مهرجان سباق دلما التاريخي الرابع برعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويشارك في المنافسات 102 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة يتنافسون على جوائز مالية بقيمة 25 مليون درهم وثلاث سيارات وهي الأعلى في تاريخ سباقات التراث البحري، كما أن السباق هو الأطول في التاريخ؛ حيث تبلغ مسافته 125 كلم ويمر بسبع جزر من دلما حتى مدينة المرفأ.

وأعدت اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت العدة لاستقبال الحدث التاريخي، من خلال مجموعة من الاستعدادات الخاصة أبرزها التدقيق على الفحوصات الخاصة بفيروس كورنا؛ حيث يتطلب من كل بحار وكل شخص من أطقم العمل في كل محمل تسجيل نتيجة فحص سلبية قبل 48 ساعة من انطلاق السباق وقبل الوصول إلى جزيرة دلما نفسها، ولن يتم السماح بالمشاركة أو في التواجد على أرض الجزيرة لأي بحار لم يقدم نتيجة سلبية للفحص.

ووجه أحمد ثاني الرميثي الشكر إلى الجميع على التعاون المثمر وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل جيد للغاية، مؤكداً أن السلامة العامة وصحة المجتمع هي الأهم بالنسبة للجنة المنظمة.

وأكد أن جميع المحامل ستخضع لفحص فني شامل من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية ومنوهاً إلى أنه سوف يتم استبعاد زي محمل غير مطابق للمواصفات على الفور.

وطالب الجميع بالالتزام التام بكافة القواعد والاشتراطات الفنية التي تم توزيعها على النواخذة في الاجتماع الفني الذي عقد قبل أيام، أهمها ضرورة تركيب أجهزة التتبع والالتزام التام بمسار السباق وعدم الخروج عنه فضلاً عن حتمية السير وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورنا بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة.