شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عباس: أتطلع لأكون أول مدرب عربي يقود بلاده للمونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

خطف منتخب الإمارات لكرة الصالات فوزاً معنوياً بنتيجة 2-1 على نظيره العراقي في المباراة الدولية الودية التي جمعت بين «الأبيض» و«أسود الرافدين» السبت على ملعب صالة نادي البطائح ضمن تحضيرات الإمارات للبطولة العربية التي ستستضيفها مصر اعتباراً من 20 مايو الجاري، وتحضيرات العراق للبلاي أوف الآسيوي المؤهل إلى مونديال ليتوانيا 2021.

وكان منتخب الإمارات تقدم بهدف السبق في الشوط الأول عن طريق أحمد زعبيل، وأدرك مصطفى إحسان التعادل للعراق في الشوط الثاني، وسجل عبد الله الفلاسي هدف الترجيح للإمارات في الدقيقة الأخيرة من كرة استخلصها عبد الله الحوسني وقدمها هدية على طبق من ذهب إلى الفلاسي الذي تألق في إيداعها الشباك.

وبين شوطي اللقاء رحب عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالبعثة العراقية وقدم لرئيس لجنة كرة لصالات في العراق درعاً تذكارية بحضور أسعد لازم رئيس البعثة وعضو لجنة التطبيع للاتحاد العراقي وشهاب العوضي أمين سر اللجنة الإماراتية وخميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية وعضو لجنة كرة الصالات في الاتحاد الآسيوي، وتمنى للمنتخب العراقي التوفيق ووجه اللجنة بتذليل كافة الصعاب لمنتخبات العراق ولبنان وتايلاند وفيتنام خلال فترة إقامتها في الدولة، وأشاد بمستوى المباراة واعتبرها بروفة ناجحة للمنتخبين ضمن تحضيراتهما للاستحقاقات القادمة، وحث لاعبي منتخب الإمارات على بذل أقصى الجهود لتقديم أفضل المستويات في النسخة الأولى من البطولة العربية، مؤكداً ثقته في الجهازين الفني الإداري، وحضر اللقاء المشترك بين لجنتي كرة الصالات العراقية والإماراتية.

وتوجه أسعد لازم بالشكر إلى دولة الإمارات على حسن الاستقبال والاستضافة، وأشاد بالبنية التحتية، وقال: «متفائلون بالوصول إلى مونديال الصالات 2021 لأول مرة في تاريخ اللعبة بالعراق، وأتمنى أن يتحقق الحلم العراقي من أرض الامارات، كما أتمنى للأبيض التوفيق في البطولة العربية».

أما المدرب العراقي هيثم عباس بعيوي المدير الفني لأسود الرافدين فأشاد بالتجربة الودية مع الإمارات، وقال: «كمدرب أحلم وأتمنى وصول العراق إلى المونديال كي نكون ثاني منتخب عراقي يصل إلى نهائيات عالمية بعد منتخب كرة القدم في عام 1986، فالشعب العراقي ينتظر منا الفرحة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنه، وعلى المستوى الشخصي أتمنى وأحلم بأن أكون أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده إلى المونديال وأحلم بنيل هذا الشرف الذي يعتبر انتصاراً للمدرب العربي».