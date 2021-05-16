ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ويست بروميتش.. وصراع الهدافين يشتعل بعد هدف صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حافظ ليفربول على آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه القاتل، على مضيفه ويست بروميتش ألبيون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل روبسون كانو هدف ويست بروميتش، الأول في الدقيقة 15.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف التعادل لليفربول فى الدقيقة 33 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 95 خطف الحارس أليسون بيكر هدف الفوز بضربة رأسية قاتلة، عندما تقدم عن مرماه للمشاركة في ضربة ركنية لفريقه.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ63 في المركز الخامس، متأخرا بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع، فيما ظل ويست بروميتش في المركز الـ19 بـ26 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الدوري بعد فوز ليفربول على ويست بروميتش:

1.مانشستر سيتي 83 نقطة (بطل الدوري).

2.مانشستر يونايتد 70 نقطة.

3.ليستر سيتي 66 نقطة.

4.تشيلسي 64 نقطة.

5.ليفربول 63 نقطة.

6.توتنهام 59 نقطة.

7.وست هام 59 نقطة.

8.إيفرتون 56 نقطة.

9.آرسنال 55 نقطة.

10.ليدز يونايتد 53 نقطة.

11.أستون فيلا 49 نقطة.

12.ولفرهامبتون 45 نقطة.

13.كريستال بالاس 44 نقطة.

14.ساوثهامبتون 43 نقطة.

15.بيرنلي 39 نقطة.

16.نيوكاسل 39 نقطة.

17.برايتون 38 نقطة.

18.فولهام 27 نقطة (هبط للشامبيونشيب).

19.وست بروميتش 26 نقطة (هبط للشامبيونشيب).

20.شيفيلد يونايتد 17 نقطة (هبط للشامبيونشيب).

وعلى صعيد الهدافين، رفع محمد صلاح رصيده إلى 22 هدفا، بعد هدفه في بروميتش، ليتساوى مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفيما يلي ترتيب الهدافين حتى الآن:

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 22 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

سون هيونج، توتنهام، 17 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 16 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 15 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 13 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفًا.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 12 هدفًا.