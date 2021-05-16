شكرا لقرائتكم خبر عن سالاس يرفض طلب جهازه المعاون بدجلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض التشيلي ماريو سالاس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، طلب جهازه المعاون بدجلة خوض مباريات ودية خلال الفترة الراهنة، بعد تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي، خاصة أن الفاصل الزمني بين مباراة دجلة وسموحة الأخيرة ومباراة دجلة وإنبي المقبلة وصل لـ12 يوما.

وأكد المدرب التشيلي حرصه على استعادة اللياقة البدنية والذهنية للاعبين في هذه الفترة، وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها، وكبدت الفريق إهدار العديد من النقاط، من أجل تصحيح الأوضاع بعد العودة لاستئناف الدورى السبت المقبل بمواجهة الفريق البترولى.

وطالب الجهاز المعاون لـ سالاس في دجلة، استغلال هذه الفترة في خوض مباريات ودية حتى لا يفقد اللاعبون حساسية المباريات، خاصة أن الفترة التي حصل فيها الفريق على راحة مدتها 12 يوما.

ويرى المدير الفني التشيلي لدجلة، أن المباريات الودية من الممكن أن تعرض اللاعبين للإصابات، والفريق في أمس الحاجة لكل لاعب في هذه الفترة، حيث يقبع الفريق في المراكز المرشحة للهبوط هذا الموسم.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر وقبل الأخير، برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، وتلقت شباكه 28 هدفا.