شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع سفيان رحيمي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي موقف ناديه من التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد التقارير المغربية التى خرجت لتؤكد أن اللاعب اقترب من الانضمام لصفوف الفريق الأحمر فى الصيف المقبل.

وأكد المصدر أن سفيان رحيمي خارج حسابات الأهلي فى الانتقالات الصيفية المقبلة، ولا يوجد تفكير فى التعاقد مع اللاعب من الأساس، مشيراً إلى أن ما تناولته بعض التقارير الصحفية المغربية مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة.

وشدد المصدر على أن الأهلي لم يناقش فكرة ضم جناج الرجاء المغربي فى الوقت الحالي، ولا يزال أمامه متسع من الوقت للتفكير فى الصفقات التى يحتاجها، خاصة اللاعبين الأجانب فى ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الأهلي.

وأوضح المصدر أن تركيز الأهلي حاليا منصب على مباراة صن داونز من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائي البطولة فى رحلة الحفاظ على اللقب وتأمين النجمة العاشرة، ثم مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى بقطر.