شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلى اليوم الأحد 16 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد، 16 / 5 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، منها تقدم إدارة النادي بشكوى رسمية ضد حكم مباراة بطل أفريقيا أمام صن داونز التي فاز بها المارد الأحمر بثنائية دون رد، وسعد شلبي مديرا تنفيذياً للأهلي وياسين منصور رئيسا لشركة الكرة.

سعد شلبي مديرا تنفيذياً للأهلي وياسين منصور رئيسا لشركة الكرة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق، قائمًا بأعمال المدير التنفيذى، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذى وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي



الأهلي يشكو حكم مباراته ضد صن داونز للكاف بسبب الأخطاء المتعمدة

تقدم النادى الأهلى بشكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداى الذى ارتكب العديد من الأخطاء الواضحة أثرت على نتيجة مباراة الذهاب فى دور الثمانية لدوري الأبطال بين الأهلي وصن داونز والتى أقيمت مساء أمس على ملعب «الأهلي والسلام».

الصحف العربية تتغنى بفوز الأهلى ضد صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

سلطت الصحف العربية الضوء على الهزيمة التى تلقاها فريق صن داونز أمام الأهلى الذى يقوده المدرب السابق للفريق بيتسو موسيمانى بثنائية نظيفة فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عرض احتراف تشيكي لثلاثي شباب الأهلي.. ولجنة التخطيط تدرس

كشف مصدر بالنادى الأهلى عن وصول عرض احتراف من نادى زيزكوف التشيكى، يطلب استعارة ثلاثى فريق الشباب بالأهلى "ميدو حسام وأحمد السيد ومصطفى فوزى" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موسيمانى عن طلب ضم شالولايل للأهلى: أخبار مزيفة وأرغب فى سيرينو فقط

تحدث بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن الأنباء التى خرجت مؤخراً عن طلبه من إدارة الأحمر التعاقد مع بيتر شالولايل مهاجم صن داونز الجنوب أفريقى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الاختبار الطبي يحدد موقف حمدى فتحى من مرافقة الأهلي إلى جنوب أفريقيا

يخضع حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى لاختبار طبى لتحديد موقفه من اللحاق برحلة جنوب أفريقيا غدا، الاثنين، لمواجهة صن داونز السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به.

أهلى 2003 يهزم الزمالك بهدف نظيف فى ميت عقبة

تلقى فريق الزمالك مواليد 2003 الهزيمة من الأهلى بنتيجة هدف دون رد، فى إطار اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة رقم 15 من بطولة الجمهورية للناشئين.

الزمالك مع الإسماعيلي 27 مايو.. والأهلي يواجه إنبي 4 يونيو فى كأس مصر

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 27 مايو موعداً لمباراة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، على أن يواجه الفائز منهما فريق مصر المقاصة يوم 4 يونيو.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 4 يونيو موعداً لمباراة الأهلي وإنبى فى دور الـ16 لكأس مصر باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساءً.

كاف يعلن رسمياً إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب

أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2021 بالمغرب، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذى عقد خلال الساعات الماضية لتحديد بعض القرارات الخاصة بالمسابقات التى ينظمها الكاف. سفيان رحيمي يهدد برحيل كهربا من جنة الأهلى بات انضمام المغربي سفيان رحيمي للنادي الأهلي مسألة وقت، بعدما جدد الفريق الأحمر اهتمامه باللاعب المغربي فى ظل المستويات الكبيرة التى يقدمها مع الرجاء المغربي هذا الموسم ومساهمته فى 12 هدفا خلال 16 مباراة لعبها مع الفريق المغربي بالدوري فقط، بجانب قيادته لفريقه إلى ربع نهائي الكونفدرالية من خلال مساهمته بأربعة أهداف، وهو أقرب المرشحين للتتويج بلقبها.

الأهلي يحدد برنامج "تخسيس" لأجايي بعد زيادة وزنه

يخضع النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلى لبرنامج بدني مكثف من أجل إنقاص وزنه بعدما شهد زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة بسبب ابتعاده عن المشاركة فى المباريات لفترة طويلة.