شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يرحل عن الاتحاد السكندرى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، قراره بالرحيل نهاية الموسم الجاري، بعد استبعاده لقرابة الثلاثة أشهر، من حسابات المدير الفنى العميد حسام حسن، وفشل كل محاولات الإدارة واللاعبين للعفو عن الحارس، والاعتماد بشكل أساسي على محمد صبحي حارس الزمالك المعار لزعيم الثغر في جميع مباريات هذا الموسم.

وأكد مصدر لـ الخليج 365 أن الحارس أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل بنهاية هذا الموسم، بعد ابتعاده عن المشاركة، موضحا احترامه لرأى الجهاز الفني ورئيس النادي محمد مصيلحي، ومؤكدا رغبته في أن يكون الرحيل عبر البوابة الشرعية للتفاوض من خلال إدارة الاتحاد.

ويُشجع الحارس على قراراه بالرحيل عن الاتحاد تلقيه 3 عروض من أندية الدوري الممتاز، والتي استغلت فكرة الاستبعاد للتفاوض مع اللاعب للحصول على رغبته والاتفاق الثنائي معه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة الاتحاد.

ويعيش الحارس فترة صعبة على المستوى النفسي، سواء على ما يعانيه من تجاهل في الاتحاد السكندري من قبل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، أو حتى بعدما رفضت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة الشكوى التي تقدم بها مؤخرا ضد ناديه السابق الزمالك، والذي طالب بأحقيته في الحصول على 600 ألف جنيه من النادي.

وتقدم نادي الزمالك بمستنداته في الشكوى، ونجحت إدارة النادي في إثبات موقف النادي بالمستندات والأدلة؛ ما دفع لجنة شئون اللاعبين لاتخاذ قرار نهائي بعدم أحقية الحارس في المبلغ ومن ثم أخطرت الزمالك بالقرار.